Banco é assaltado em Viseu. Em Belém, tentativa de roubo no Bradesco foi frustrada.

Uma quadrilha formada por pelo menos sete pessoas explodiu o cofre da agência do Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu, nordeste do Pará, zona Bragantina, a 264 quilômetros de Belém, e fugiu levando pelo menos R$ 400 mil em dinheiro, valor que pode aumentar à medida que for feito todo o levantamento do que foi roubado. O assalto aconteceu por volta de 1h40 desta sexta-feira, 08.

O último crime de igual natureza aconteceu na cidade de Garrafão do Norte, também no nordeste do Pará, no dia 30 de novembro do ano passado.

Os batalhões de Operações Especiais – Bope, e Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas – ROTAM diligenciam atrás de indícios dos marginais. Há informações de que a quadrilha está fortemente armada, chegou a trocar tiros com a polícia, mas ninguém se feriu.

Os bandidos também não fizeram reféns e agiram com rapidez.

BRASDESCO DA PEDREIRA

Dois homens armados tentaram assaltar a agência do Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco na Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime se registrou à 1h15 da madrugada de ontem, quinta-feira, 07.

O alarme disparou e a polícia foi rapidamente acionada pelo gerente da agência que acompanhava tudo pela central de monitoramento.

Desesperados, os ladrões pegaram algumas pessoas de refém, porém, as guarnições da Políciua Militar que estavam acompanhando tudo contornaram a situação e conseguiram fazer que os dois homens se entregassem e libertassem os reféns.

Com os bandidos, a Polícia apreendeu armas, coletes a prova de balas, placas de carros e dezenas de CDs.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabr