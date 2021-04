Band cresce com exibição da Fórmula 1 e avança sobre a Globo

A Band conseguiu resultados expressivos com a exibição do Grande Prêmio de Emília Romagna de Fórmula 1 no domingo (18). De acordo com dados do Ibope, a emissora conseguiu quintuplicar a audiência da faixa de horário, atingindo 4,4 pontos de média na Grande São Paulo, e ainda avançar sobre o público da TV Globo.

Durante a corrida, a Band ultrapassou o SBT e a Record TV e se consolidou em segundo lugar.

A Globo, com o Esporte Espetacular, foi a líder no horário, registrando 7,3 pontos no Ibope. Apesar disso, o resultado foi abaixo do registrado pela atração em outros dias.

A média registrada nos últimos quatro domingo antes da corrida ficou em 8,9 pontos.

Já a Band conseguiu expressivos resultados com a corrida. A emissora registrava 0,9 ponto de audiência em média antes da última corrida.

Fonte: Pleno News

Foto: Andy Hone/LAT Images