Band emite nota e anuncia data de estreia de Faustão

Na terça-feira (27), a Band anunciou a data de estreia do apresentador Fausto Silva. De acordo com uma nota oficial, seu programa na emissora terá início em janeiro de 2022.

A Band revelou ainda que toda a produção da atração de Faustão será feita em São Paulo.

– A Band confirma para janeiro a estreia de Fausto Silva em sua programação. Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração – informou o texto enviado ao UOL.

Faustão saiu da Globo em junho e deixou seu antigo programa de domingo, provisoriamente, sob o comando de Tiago Leifert.

Por conta da mudança, a emissora da família Marinho também revelou mudanças, na última quinta-feira (22), redefinindo datas de estreias de seus novos programas. Leifert apresentará a Super Dança dos Famosos até agosto. Já Luciano Huck irá comandar um programa com o mesmo nome do que era apresentado por Faustão a partir de setembro, mesclando “quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”.

Fonte: Pleno News