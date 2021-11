Band marca estreia de Faustão para o mesmo dia do BBB 22

O programa Faustão na Band estreia no dia 17 de janeiro, mesma data do lançamento da 22ª edição do Big Brother Brasil, comandada pela primeira vez por Tadeu Shmidt.

A atração da emissora Band irá ao ar das 20h30 às 22h45, enquanto o BBB tem estreia marcada para as 22h30. As informações são do colunista Flávio Ricco, do R7.

Entre as atrações que marcarão presença na primeira edição do Faustão na Band está o sambista Zeca Pagodinho. À moda antiga, o programa se dedicará mais ao improviso de palco e apostará em quadros como o Pizza do Faustão, com o objetivo de relembrar o Perdidos na Noite, programa comandado por Faustão de 1986 a 1988.

Na produção, estará grande parte da equipe que trabalhava com o apresentador na Globo, incluindo bailarinas, que migraram para a Band junto com o comunicador. A ex-Miss Brasil Júlia Gama fará parte do elenco.

Fonte: Pleno News