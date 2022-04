Banda Aroma Verde faz show em grande festival de Macapá

Com uma trajetória de sucesso no Pará, a banda de reggae paraense Aroma Verde, se apresenta em festival de peso na conhecida Concha Acústica do Araxá, no Estado do Amapá, em um espetáculo que vai homenagear o ilustre rei do reggae, Bob Marley no segundo final de semana de abril. O grupo que segue em constante ascensão no cenário musical paraense, ressalta que ficou surpreso por receber o convite vindo de um grande festival do estado em questão.

“Pra gente foi algo surpreendente, até por que o Amapá é um estado onde o reggae é muito forte, então assim, chamar a gente aqui do Pará pra representar o nosso Estado nesse festival é surreal, a gente tá muito feliz e ansioso por essa apresentação, vamos levar o nome do nosso Pará com a gente sem dúvida, vamos representar”, comenta Milton Fernandes, membro da banda.

O grupo que carrega no nome a sinestesia calmante da floresta, Aroma Verde, se destaca na música regional por ser uma banda que atua na música estilo reggae e se mantém sempre conectada aos assuntos do momento quando o tema é sustentabilidade, algo até então muito pouco exercido no mundo, mas que segundo Milton, se cada um fizer a sua parte, tudo se torna mais fácil.

“É como montar um quebra-cabeça gigante, imenso, com peças muito pequenas, mas se cada um fizer a sua parte, nos ajudarmos, isso se concretiza sim, precisamos através da arte, seja ela na música, no teatro ou na dança, é necessário ressaltar esta demanda sem dúvida, é algo urgente, por isso e muito mais que nós levantamos essa bandeira.

Sempre com foco no Pará, a banda costuma se inspirar nas paisagens e vivências amazônidas para escrever e compor suas produções autorais. As belezas naturais das praias amazônicas, misturadas ao som dos animais que as habitam e com a grande demanda turística nas localidades, fazem com que o grupo ressalte tais belezas sem esquecer da sustentabilidade tão importante para que essas regiões se mantenham de pé para as próximas gerações.

“De que adianta a gente fazer um mega show lindo em Algodoal e no final deixar tudo sujo, cheio de latinhas, copos plásticos? Não tem o porquê de isso acontecer, quando nos apresentamos nestes ambientes e em qualquer outro, a sustentabilidade é o nosso guia, viva ao verde, viva a floresta, precisamos mantê-la de pé para as próximas gerações”, ressalta Milton.

O show a ser realizado na cidade de Macapá, segundo Milton, vai seguir tendo esta pegada sustentável que faz parte da identidade da banda, que acredita que de grão em grão, vai conseguir tocar e mudar pra melhor a atitude das pessoas: “Não importa o lugar que a gente vai, essa é a nossa sustentabilidade, vamos levar pra todo canto, principalmente para os estados que compõem a Amazônia”, pontua.