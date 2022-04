Banda Black Jack comemora aniversário de carreira com convidados especiais

Em comemoração ao aniversário da banda paraense de grande sucesso, Black Jack, o grupo vai realizar uma grande festa comemorativa a trajetória da banda no mês de agosto, onde vai ser realizado um show com 3 horas de duração e que vai contar com a participação de diversos artistas locais e grandes amigos da banda que os ajudaram a atingir o patamar onde estão atualmente.

“A gente espera essa data todos os anos para podermos realizar um evento marcante. Esse evento desse ano tá sendo preparado há muito tempo, até por que ficamos muitos meses parados por conta da pandemia, não conseguimos comemorar como gostaríamos essa vitória coletiva, então estamos agora preparando um showzaço muito recheado de atrações, vai ser animal”, adianta Vitor Serique, vocalista.

Com um estilo musical particular, os garotos da banda Black Jack criaram um repertório que é a assinatura musical da banda, ao mesclar Rock, Forró, Brega e muitos outros estilos, com pegadas de violão, guitarrada e bateria. “A gente queria algo novo mesmo, por que mais do mesmo não ia funcionar com a gente, e o público também tá cansado de coisas repetidas, então assim fomos, na cara e na coragem, pra cima desse desafio de viver de música”, explica Vitor Serique, violonista do grupo.

A Black Jack já é considerada uma das bandas que mais atuam dentro da cidade de Belém e nos municípios do interior do Pará, é muito aclamada pelas pessoas por onde passa, pois nas suas apresentações, muitas surpresas são planejadas dentro do repertório que não é nada previsível, e pega todos de surpresa a cada canção, o que é uma das coisas mais únicas da banda, que ao longo do show inteiro, mantes seu público conectado aos músicos.

“Essa magia que a gente criou, gera uma expectativa muito bacana na galera, a gente termina de tocar uma música, e eles não conseguem adivinhar o que vem em seguida, aí de repente vem uma música massa, de um estilo aleatório e leva todo mundo a dançar e cantar, é muito bom”, ressalta Rodrigo Pereira, guitarrista da Black Jack.

Na comemoração de aniversário a ser realizada em agosto de 2022, a banda promete levar para o palco muitos nomes da música regional dos estilos brega, carimbó, assim como bandas que atuam na cena do rock, sertanejo e pop, para unir e personificar nesta data especial, a essência da banda que é fazer música de todas as formas para todas as pessoas.

“Estamos preparando isso há muito tempo, vai sair tudo conforme o planejado, vai surpreender muita gente, vai ser lindo, mal podemos esperar pra esse dia chegar, em breve traremos mais novidades pro público, mas adianto, se preparem”, convida Vitor.