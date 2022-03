Banda “Canto do Norte: Viola e fé” dissemina sonoridade amazônica pelo Brasil

Símbolo de luta, resistência e tradição, a banda paraense Canto do Norte: Viola e Fé, tem o privilégio de disseminar a cultura produzida na Amazônia, ao realizar turnê no segundo semestre de 2022, onde vão percorrer diversas cidades do sul do Brasil, ao som das suas sonoridades regionais que são símbolo da cultura nortista do Brasil.

“Um dos nossos maiores objetivos é o de levar a nossa música e os resultados que estão estampados nas nossas letras e instrumentalidades, para o mundo, então essa turnê que vamos realizar vai nos ser mais um degrau a ser alcançado na nossa lista de objetivos enquanto músicos”, ressalta Nazaco Gomes, um dos fundadores da banda.

A banda Canto do Norte Viola e Fé, traz no seu âmago o resgate da ancestralidade da viola caipira tocada na Amazônia há séculos, numa abordagem próxima dos mestres da cultura popular que fazem as tradicionais Folias de Santo. Toda a produção musical do grupo é focada no que é folclore brasileiro e gira em torno de canções, cantorias, rezas e ladainhas em latim, que são feitas para a valorização das matrizes tradicionais.

Tudo começou quando Nazaco Gomes fazia uma pesquisa científica sobre as Folias de Santo, e com a riqueza proporcionada a ele pelos resultados da pesquisa, ao presentear o músico e amigo Renato Rosas com uma viola encontrada em Marapanim durante suas explorações, os dois tiveram então a ideia de criar uma banda que retratasse essa cultura rica e quase que inexplorada pelos artistas da região amazônica.

Como objetivo principal que deu origem ao grupo, os membros da banda sempre focam suas musicas e composições nas manifestações culturais existentes no Pará e que são símbolo da cultura local, como as festas folclóricas realizadas nos municípios paraenses, que são tão ricas que inclusive são tombadas como Patrimônio Cultural do Brasil.

“É de uma riqueza sem fim se inspirar nessas tradições, que além de lindas, carregam em si uma infinidade de saberes tradicionais, crenças e religiosidades que representam o coração da Amazônia: o seu povo. Vamos fazer bonito ao levar essa cultura linda para o Brasil inteiro, vamos dar orgulho para a nossa população”, conclui Renato Rosas sobre a turnê.