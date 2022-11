Banda da Polícia Militar abre série de tocatas natalinas em shoppings da Grande Belém

A banda da Polícia Militar do Pará abriu nesse fim de semana que se passou a sua programação natalina. Da programação faz parte a série de tocatas tradicionalmente realizadas nos shoppings da Região Metropolitana de Belém. O Shopping Metrópole, em Ananindeua, foi o palco da primeira apresentação, que também contou com participação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que divertiu crianças, jovens e adultos que passavam pelo local.

Sob olhares curiosos, a tocata começou no início da noite, apresentando músicas internacionais e nacionais, com destaque para os ritmos paraenses. “Deslumbrante”. Foi assim que a professora Graça Brandão, espectadora da apresentação musical da PM, definiu o desempenho dos policiais músicos. Ela foi ao shopping comemorar o aniversário do marido, Antônio Brandão, e se surpreendeu com o show. “Ter a banda da PM nos proporcionando esse momento maravilhoso embalou nossos corações e estamos muito satisfeitos. Ganhamos um presente”, pontuou.

Quem também aproveitou o concerto foi a assistente social Enilce Lima, 53 anos, que decidiu levar a irmã e a mãe ao shopping ao saber da apresentação de uma banda ao vivo. “A Polícia Militar trouxe esse momento gostoso. Quando a gente pode ver a PM desenvolver um trabalho como esse, para mim, que amo a música, é muito bom”.

Próximo dali, os cães policiais Alecrim e Mário, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), derretiam os corações de quem registrava fotos com eles. O momento recreativo também faz parte da programação da PM nos shoppings no período natalino.

NATAL DA PMPA

Além das tocatas previstas para os fins de semana de dezembro, a PMPA participa, mais uma vez, do Natal no Famiglia Sicilia, evento que será realizado amanhã, terça-feira, 29, com brincadeiras e apresentações natalinas gratuitas para os filhos dos policiais militares. Os interessados podem inscrever o filho ou filha.

Imagens: Agência Pará