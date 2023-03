Banda de música municipal de Belém dá boas-vindas à população durante ação cidadã na Praça da República

A Banda de Música da Guarda Municipal de Belém (GMB) deu boas-vindas ao público que participou da Ação Cidadã do “Março é das Manas”, realizada pela Prefeitura Municipal, nesta sexta-feira, 24, na Praça da República, com o envolvimento de vários órgãos do município e parceiros.

Os músicos da GMB apresentaram um repertório variado, desde o pop internacional, até os clássicos nacionais, passando pela Jovem Guarda e seguiu com músicas regionais, chamando atenção com o pot-pourri de carimbó.

O maestro da banda, o inspetor Alex Maia, ressaltou que é gratificante tocar e levar alegria aos eventos da Prefeitura, principalmente quando o público é feminino, sobretudo porque mostra o outro lado da segurança pública municipal, que tem como pilar a cidadania e cultura.

“São nestes momentos que a Guarda Municipal tem a oportunidade de mostrar para a população que não faz apenas segurança pública, mas também trabalha voltado à cultura, levando alegria e diversão para toda Belém”, disse o inspetor Maia.

Além da apresentação da banda musical, a GMB atuou na ação cidadã com os grupamentos de Ações Táticas com Cães, Ronda Ostensiva Municipal e da base da área, patrulhando com viaturas e a pé toda a praça da República e áreas próximas do espaço.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yohan/Ag Belém