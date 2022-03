Banda de rock paraense Evergrace faz show no Rio de Janeiro

O rock paraense está muito bem representado pelos integrantes da banda Evergrace, que com o sucesso nacional, os músicos se apresentam neste primeiro semestre de 2022, em shows na cidade do Rio de Janeiro, como uma forma de retornar ao local de gravação do seu último EP lançado em plena pandemia da covid-19.

“Nós somos imparáveis, a gente não parou de produzir nem um dia sequer em meio a pandemia. Gostamos demais disso aqui, não tem como não curtir um som ou escrever uma letra inspirada em situações cotidianas, crítica social, esses somos nós, e vamo quebrar tudo no RJ”, comenta Diogenis Assunção, membro do grupo.

A Evergrace é uma banda natural de Belém do Pará, que é o resultado de uma grande amizade entre alguns caras que compartilham o amor surreal pelo rock. Em 2019, a banda lançou o seu primeiro EP cujo nome é “Are We Free?” (“Estamos livres?” em tradução livre), que foi gravado em Belém em parceria com o produtor musical Diego Fadul, conhecido por trabalhar com grandes nomes da música na cena musical da cidade.

A faixa do Ep “Walk Away” ganhou um videoclipe que está no canal do YouTube da banda, que para apresentar o novo álbum ao público paraense, fizeram um show no espaço “Ná Figueredo”, tradicional da música autoral paraense. Esse lançamento colocou a banda de vez no cenário rock de Belém, abrindo as portas para apresentações em festivais e casas de shows da cidade, levando consigo uma legião de fãs que os acompanham fielmente.

O retorno ao Rio de Janeiro simboliza um momento marcante para o grupo, pois foi ali que gravaram o segundo EP autoral, chamado “The Virus”, em parceria com o internacionalmente famoso produtor musical Lisciel Franco, dono do estúdio Forest Lab localizado na capital carioca. Neste estúdio, o produtor utiliza uma tecnologia de ponta em um estúdio 100% analógico onde ele mesmo produz os seus equipamentos e grava usando o mesmo processo que os grandes estúdios do mundo fazem. Ele também tem no seu currículo bandas conhecidas no cenário nacional como Detonautas e Roque Clube.

“Nosso show vai ter uma energia muito gigante, pois a gente tá guardando essa explosão desde o lançamento do nosso 2° EP que teve que ser virtual por conta da pandemia, mas agora vai ser uma bomba de música pesada, vamo com tudo”, convida Diogenis.

Todo o material já lançado pela banda pode ser acessado em:

https://fanlink.to/everqrace