Banda Dois cilindros faz participação inédita, Hoje, na Cervejaria Cabôca

Com mais um projeto autoral pronto, eventos fechados neste mês e uma programação imperdível! Músicas novas e a preparação de um novo EP, a Banda dois cilindros tem hoje mais um local para mostrar um pouco do que vem por aí.

Em uma das Cervejarias locais mais requisitadas, A cabôca, no show da Banda Viúva Negra hoje, no terceiro andar, os músicos também estarão prestigiando e soltando o som junto com eles em um formato de quarteto, banda completa. O público poderá prestigiar as duas apresentações e não se pode esperar nada além de muito som e agitação, nesta sexta, dia 3.

Após um período de reclusão, a Banda dois cilindros retorna aos palcos da noite de Belém, além dos eventos já fechados com Motoclubes daqui de Belém e do interior do Estado. Desde 2018, já possui uma gama de trabalhos, shows, músicas e eventos em geral. Com a troca de alguns integrantes, agora a Banda promete participar muito mais da cena do Rock and roll, na cidade.

O novo Guitarrista, Sérgio Silva que inclusive já participou de bandas locais incríveis como: Inferno Nuclear e Disgrace and terror, diretamente da cena underground, retorna como ‘Guitar Man’ principal de duas bandas atualmente: Dois cilindros e Viúva Negra, conta como foi retornar aos palcos:

” Eu me sinto feliz e honrado em poder somar com os meninos pra fazer um trabalho de qualidade nas noites de Belém, estamos a disposição sempre e mostrando serviço!”

A disposição e com a agenda aberta, a Banda Dois cilindros retorna aos palcos com tudo, e promete muito som e rock and roll, principalmente nacional! Oferecendo sempre o melhor para o público.

Serviço:

Banda dois cilindros faz participação inédita na Cervejaria Cabôca.

Local: Assis de Vasconcelos, em frente a Estação das docas.

Horário: a partir das 23h