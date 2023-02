Banda Swing do Panda agita esta quarta-feira em Belém

A banda Swing do Panda realiza nesta quarta-feira 01 de fevereiro às 17:00 horas, o primeiro show Solidário. A apresentação contará com a participação de vários artistas e terá a missão de arrecadar alimentos em parcerias estabelecidas com as instituições de caridade, que realizam trabalhos sociais no interior do estado do Pará, desde 1998. A festa será feita em Belém, na casa de shows, Casa Samba, localizado na av. Tamandaré.

Toda a arrecadação financeira será revertida na aquisição de cestas básicas. Metade destas doações será destinada a moradores de rua, desempregados, idosos e gestantes.

A outra metade será dedicada a abrigos e casas de amparo, que estão precisando de ajuda nesse momento.

“Ano passado foi muito produtivo, cresci na questão profissional e tive muitas oportunidades. Tive contato com pessoas mais experientes do meio musical e pude agregar essas experiências para mim. Esse show é a realização de um sonho para a banda”, destaca Cássio Martins.

Foto: Divulgação