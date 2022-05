Banda Tr3s lança EP gospel “Fênix”

A banda paraense Tr3s se prepara para o lançamento do seu novo disco autoral, o EP chamado “Fênix”, que chega nas plataformas digitais no dia 28 de maio, onde vai contar com 5 faixas autorais da banda que promete levar a palavra de Cristo para o público que por ventura possa estar perdido diante das intempéries da vida pós pandemia, com uma mensagem para fortalecer este momento de retorno à normalidade.

“A nossa mensagem agora com a nova produção é de levar forças, fé, ensinamentos, a palavra de Cristo tem poder, por vezes o público só precisa de um toque, de uma música para recomeçar a vida, para seguir em frente, por isso que estamos trabalhando duro por esse lançamento”, explica Thiago, membro da banda.

Banda Tr3s, que atua dentro do estilo gospel regional com grande apreço do público paraense, se formou através de dois irmãos que declaradamente apaixonados por música desde pequenos e com um talento à parte, começaram a se destacar na arte musical desde cedo, ao brincarem de ter suas próprias bandas em casa, com seus brinquedos de criança.

“Pra gente sempre foi uma grande realização cantar, nem que seja de brincadeira sabe, as pessoas ao nosso redor notavam que a gente tinha uma conexão e uma sintonia de família, então com um tempo passamos a nos questionar se isso não poderia virar algo mais sério, até que crescemos e tudo foi tomando forma”, relembra Thiago Gomes.

Donos de sucessos autorais, a Banda Tr3s já possui um EP lançado chamado “De braços abertos”, com músicas que são frutos da composição de cada membro da banda. Sucesso lançado, o grupo precisou dar uma pausa devido aos estudos, mas pouco antes da pandemia voltou à ativa com tudo, onde começou a se apresentar no formato de live.

“A gente jamais pararia as nossas produções, cantar é o que amamos, então mesmo a gente tendo retornado aos palcos pouco antes da pandemia, a gente conseguiu se manter na ativa através das lives, que foram de grande valia para nós e para o público de casa”, comenta Levy, que prossegue: “Esse momento foi tão essencial nas nossas vidas, que agora estamos aqui com esse EP inspirado totalmente neste momento que passamos e superamos juntos Dele”, conclui.