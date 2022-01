Bandeira de escassez hídrica deve durar até abril, diz ministro

Durante entrevista ao programa Brasil em Pauta, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é que a bandeira de escassez hídrica pare de ser utilizada no país em março ou abril. De acordo com ele, a expectativa é de que o país esteja em situação melhor neste período.

A bandeira foi criada no ano passado devido à escassez hídrica, o que levou o Brasil a comprar energia do exterior e a acionar usinas termelétricas.

– A nossa expectativa para o fim do período úmido [março, abril] é estarmos em condições bem melhores do que estávamos no ano passado (…) Eu digo que foi um esforço coletivo – apontou o ministro.

Bento Albuquerque disse ainda que o governo trabalhou para que o país não tivesse possibilidade nem de racionamento e nem de apagão.

Fonte: Pleno News

Foto: Itaipu Binacional/Alexandre Marchetti