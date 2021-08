Bandeira verde em todas as regiões do estado do Pará

Nesta manhã de sexta-feira foi feito uma coletiva de imprensa no Auditório da Procuradoria do Estado com os representantes do governo, o Procurador Geral Do Estado, Ricardo Sefer, e o professor Marcel Botelho Presidente da FAPESPA, e Denilson Feitosa diretor de vigilância em saúde da SESPA, para tratar sobre as alterações do bandeira verde em todas as regiões do estado. O novo decreto 800, foi feito para flexibilizar algumas medidas diante do novo cenário em que o estado do Pará apresenta em relação aos casos de covid-19.

Tudo que estava permitido antes deste novo decreto, continuara sendo permitido, o que muda é que algumas categorias vão entrar nesta nova permissão, como por exemplo, boates, casas noturnas e shows estão autorizados a funcionar, assim como presença autorizada de público em eventos esportivos de 30% em lotação e para eventos com lotação superior a 300 pessoas.

So poderá entrar nestes eventos pessoas que se vacinarão 14 dias após da primeira dose da vacina contra a covid, mediante comprovação pela apresentação do cartão de vacinação, por certificado emitido pelo ministério da saúde ou pelo aplicativo “conecte sus”, junto com o documento de identificação oficial com foto.

Ontem e hoje, o governo do estado reuniu com os clubes de futebol local, Remo e Paysandu para conversar sobre as regras do decreto, as medidas de segurança a serem respeitadas, pois pretendesse fazer um evento teste no jogos do Remo X Botafogo, e Paysandu X Santa Cruz, para receber os torcedores dentro do limite permitido conforme novo decreto. Lembrando que com a nova flexibilização, caso os protocolos de segurança não sejam respeitados, as multas podem chegar até 50 mil reais, e que também é ilícito penal na qual é crime descumprir medida de proteção sanitária.

Foto: rede social governo do estado