Bandeirante goleia e decide o título do Sessentão de Fubetol do Cassazum

Os jogadores do Bandeirante Bengala golearam a equipe do Brasília, por 4 a 0, com gols de Neivaldo (2), Paulo Sérgio e Rocha, este, aumentou artilharia com sete tentos assinalados. O jogo ocorreu no último sábado, 22, valendo pelo Campeonato Bengala Sessentão promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum, que homenageia o presidente do clube militar com o nome da competição “Suboficial Yedo Mendes”.

Esse resultado coloca o time na decisão da competição diante do time Xingu que empatou na fase semifinal em 0 a 0 contra Caravan.

Ontem, o diretor de esportes do Cassazum confirmou para o domingo, 30, a decisão do I Campeonato Bengala Sessentão, a partir das 9 horas, com Arbitragem da Federação Paraense de Futebol, conforme, pedidos dos dirigentes das equipes finalistas.

Por outro lado, a Comissão Técnica do Bandeirante Bengala inicia hoje os treinamentos para a decisão e os atletas relacionados são esses: José Reis, Neivaldo, Rocha, Yedo, Martins, Alencar, Joel, Paulo Sérgio, Jeová, Cruz, Figó Mexicano, Rui, Marco Antônio, Alcir e Raimundo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar