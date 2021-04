Bandido mata grávida, guarda é assassinado e assaltante morre em confronto

Três homicídios foram registrados no interior do estado nas últimas 24 horas. A jovem identificada como Maíra Gomes foi assassinada com várias facadas pelo companheiro dela, um bandido recém-saído da cadeia, conhecido por Vanderley, que está foragido. O feminicídio ocorreu nesta segunda-feira (26), no município do Acará, na Região do Baixo Tocantins, nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares, Vanderley tinha saída há pouco tempo da cadeia e atacou a mulher, que estava grávida, por ciúme. Ela ainda foi socorrida e lutou pela vida no Hospital Metropolitano de Ananindeua, mas morreu após passar por cirurgia. O assassino já responde por outros homicídios.

Em Santarém, na Região do Baixo Amazonas, oeste paraense, um homem foi morto a tiros ao enfrentar policiais militares, durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira.

O confronto ocorreu por volta de 7 horas, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e tentaram roubar a residência de um empresário do ramo de joias, no bairro Jardim. De acordo com a PM, os criminosos conseguiram invadir a residência e foram interceptados pelas guarnições ainda no local.

Ao perceberem o cerco policial, os dois não se entregaram e reagiram à ação policial. Eles foram foram atingidos, um deles morreu e o outro foi baleado no braço. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil. A polícia conseguiu recuperar com os criminosos dinheiro e joias que eles já tinham conseguido roubar da vítima.

O guarda municipal Éder Antônio Picanço Ferreira foi assassinado a tiros na tarde de domingo (26), na Vila de Araí, zona rural de Augusto Corrêa, na Região do Rio Caeté, nordeste paraense. Segundo informações repassadas à Polícia Civil, o crime tem característica de execução e ocorreu no início da tarde, quando o guarda estava almoçando em casa, na rua principal da vila.

Os dois assassinos chegaram em uma motocicleta, encapuzados, e um deles, o carona, sacou um revólver e fez oito disparos contra a vítima. Éder Ferreira foi atingido com cinco tiros e morreu no local. Os criminosos fugiram. A vila fica distante cerca de 60 quilômetros da sede do município. A Polícia Civil está investigando o crime.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão