Bandido tomba em confronto com guarnição da Polícia Militar

Um suspeito identificado pela alcunha de “Raizinho” enfrentou uma guarnição da Polícia Militar, foi baleado e socorrido, porém, já deu entrada sem vida na Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Moju, região de Tomé-Açu, a 61 quilômetros da capital paraense. O confronto ocorreu por volta das 8h30, na 3ª Rua do bairro Nossa Senhora de Nazaré.

O tenente Silva contou, na Delegacia de Polícia de Moju, ter recebido informações de uma pessoa que não quis se identificar, de que três homens, identificados por “Erizone”, “Buchudo” e Raizinho”, estariam tramando matar mais um policial naquela cidade do Vale do Acará.

Assim, foi feito o deslocamento de duas viaturas até o local. Quando os policiais se aproximaram, os três emprederam fuga pelos quintais em direção a uma área de mato, porém, somente “Erizone” conseguiu alcançar o mato. “Buchudo” foi mais inteligente e se entregou, mas “Raizinho” preferiu encarar os policiais. Na troca, o suspeito foi atingido mortalmente.

Os policias prestaram socorro a “Raizinho” com o apoio da Guarnição 5354 até a UBS de Moju, mas ele não resistiu.

Com “Raizinho”, as guarnições apreenderam um revólver calibre 38 com seis cápsulas deflagradas. A arma foi apresentada à autoridade policial para o auto de resistência. O corpo do homem ficou de ser levado para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Abaetetuba.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar