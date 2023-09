Bandido tomba morto em confronto com guarnição da PM após roubo a supermercado

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e morte na divisa dos bairros do Aurá e Águas Brancas, em Ananindeua, na Grande Belém, na noite de anteontem, terça-feira, 19. A refrega ocorreu no final da travessa 2 de Junho.

Segundo a polícia, os homens, armados, foram assaltar o supermercado Eldourado. Todavia, na saída, trombaram com uma viatura da Polícia Militr. Os criminosos deram três tiros contra a viatura e os PMs reagiram à agressão, derrubando um dos suspeitos. Os outros bandidos conseguiram fugir em um automóvel prata não identificado.

Os policiais pediram reforço e fizeram um cerco na região. Enquanto isso, tentaram socorrer o suspeito ferido gravemente na cabeça, mas ele já estava morto.

De acordo com o que apurou a Polícia, esta não é a primra vez que bandidos assaltam o Supermercado Eldourado, localizado em Marituba, também na Grande Belém.

As investigações seguem em busca dos demais integrantes da quadrilha.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar