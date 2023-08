Bandidos armados atacam jovem e roubam moto na Guanabara

Quatro homens jovens, armados, tomaram de assalto um jovem trabalhador na noite de ontem, quinta-feira, 10, na Avenida João Paulo II, altura do bairro da Guanabara, em Belém. Os bandidos roubaram uma motocicleta Yamaha FZ 250 Fazer de placa RXB3J83, a carteira com dinheiro e documentos, além do celular da vítima.

Não satisfeitos, os vagabundos ainda bateram no rosto da vítima que, impotente, ficou olhando quando eles fugiam levando seus pertences e o deixando na via escura, sem iluminação, já que marginais furtam os cabos de energia elétrica deixando parte da João Paulo II às escuras.

O caso já foi comunicado à Polícia. Qualquer informação pode ser dada para o fone (91) 99829-5529.

Imagem: Reprodução