Bandidos atiram em tanque e provocam incêndio de carreta na Rodovia Belém-Brasília

Uma carreta de procedência não informada pela Polícia Rodoviária Federal pegou fogo neste sábado, 12, depois de ter sido alvo de assaltantes que queriam roubar a carga. No entanto, nada levaram, pois a carga era madeira, inútil para marginais que gostam de levar outros objetos, como eletroeletrônicos, com retorno financeiro mais rápido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os bandidos teriam disparado contra o tanque do cavalo mecânico que explodiu, iniciando o incêndio. O veículo de carga ficou totalmente destruído, mas, ao que parece, ninguém se feriu.

Depois do ataque, os bandidos fugiram, deixando o rastro de prejuízo à empresa proprietária da carreta, cujas chamas, a PRF não informou como foram debeladas.

O incidente ocorreu na Rodovia BR-010, altura do km 291, município de Irituia, no nordeste do Pará.

Até o começo da tarde, pelas imagens de redes sociais, os destroços da carreta permaneciam no leito da pista.

