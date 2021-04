Bandidos executam ex-presidiário dentro de hospital e assaltante é morto

Na madrugada de hoje (27), o pânico tomou conta de funcionários e pacientes do Hospital Municipal de Marabá, quando um bando de seis homens, fortemente armados e encapuzados, invadiu o local e matou o ex-presidiário Bruno Fernandes Mendes, o Lourinho, de 20 anos, que estava internado naquela unidade de saúde.

De acordo com testemunhas, os criminosos estavam em um carro e renderam o porteiro e um dos funcionários, seguindo para o bloco B, ala cirúrgica, onde se encontrava a vítima, que estava internada após sofrer uma tentativa de homicídio há dois dias.

Lourinho levou vários tiros na cabeça, disparos na frente dos servidores da saúde, pacientes e da própria mãe da vítima, que estava com ele na enfermaria. Segundo a polícia, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Marabá informou que o HMM possui segurança normal e com guardas patrimoniais desarmados e que o acesso ao pronto-socorro é livre em função do serviço prestado.

As imagens das câmeras de segurança já foram disponibilizadas para polícia e devem ajudar nas investigações. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios.

Na noite de ontem (26), um assaltantes foi morto em confronto com uma guarnição da Polícia Militar e outro foi preso em flagrante, após um roubo a uma farmácia, no Bairro 40 Horas, em Ananindeua. Um terceiro envolvido no assalto conseguiu fugir.

Os policiais militares foram acionados por moradores, por volta de 19 horas, e receberam informações sobre os três bandidos, que estavam em fuga em direção ao bairro, próximo do conjunto Nova Esperança. Durante a abordagem, dentro de uma residência invadida pelos assaltantes, houve troca de tiros e um deles, ainda não identificado, foi morto. O outro foi preso com um revólver calibre 38 municiado e R$ 562,00. O fato foi registrado na Delegacia da Polícia Civil da Cidade Nova.

Fonte: Ver-o-fato