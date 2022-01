Bandidos invadem casa de comerciante e levam R$ 2 mil na Transamazônica

A casa de um comerciante que trabalha com compra e venda de gado foi invadida por criminosos no domingo (9), no município de Uruará, na Região da Transamazônica, no sudoeste do Pará. Na ação, os bandidos reviraram o imóvel e levaram R$ 2 mil que estavam no cofre.

De acordo com a vítima, que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após o ocorrido, os assaltantes arrombaram as janelas da residência para praticar o crime.

Ninguém havia sido preso pelo crime até a publicação desta matéria.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Gazeta Real