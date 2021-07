Bandidos “limpam” loja no Ver-o-Peso

Um dos mais famosos cartões postais de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo, o complexo do Ver-o-Peso está com policiamento frágil durante a noite e madrugada. A constatação ocorreu nesta madrugada, quando um grupo chegou em um carro, arrombou uma loja no Mercado de Ferro (Mercado do Peixe) e subtraiu quase todos os produtos de confecções, sandálias e outros produtos de preços populares.



A proprietária da loja foi informada do ocorrido e, desesperada, chegou ainda na madrugada desta quinta-feira, 29, ao local. Ela, que prefere não dizer seu nome, afirma ter tido prejuízo de cerca de R$ 5 mil

No local restaram apenas algumas sandálias de menor valor que, provavelmente, os bandidos desprezaram em função da pressa da fuga.



De acordo com informações no local, o furto ocorreu entre meia-noite e 2h. Eram vários bandidos que chegaram em um veículo, quebraram o cadeado e abriram a porta sanfonada do estabelecimento.

Há pouco tempo, perto da loja, havia um posto avançado da Polícia Militar, mas foi desativado por motivos desconhecidos.

O caso ficou de ser comunicado na Seccional Urbana do Comércio. A Polícia deverá usar imagens de câmeras instaladas no Boulevar Castilhos França para tentar identificar os ladrões.

[07:48, 29/07/2021] Roberto Barbosa Jornalista: Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar