Bandidos mortos por policial militar permanecem sem identificação

Dois homens armados com revólveres, um deles com tornozeleira eletrônica, foram mortos na manhã desta terça-feira em frente a um lava jato localizado na Travessa 9 de Janeiro, entre avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro de Nazaré, área nobre da capital paraense. A ação ocorreu por volta de 11h. A dupla ia ser socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O caso é apurado por meio de agentes da Seccional Urbana de São Brás, por onde foi solicitada perícia de local e remoção dos corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Seguno levantamentos policiais, os suspeitos chegaram em uma motocicleta de placa QVT 3B31 e anunciaram o assalto. Entre os clientes do local estava um policial militar à paisano, pertencente à Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas – Rotam, que foi mais ágil, sacou a arma e acabou com a história. Ele pediu reforço. No local, policiais militares apreenderam um revólver municiado, três cordões, uma pulseira e dois celulares de luxo.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar