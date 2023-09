Bandidos provocam princípio de incêndio no Parque Ambiental do Estado

Ladrões de fios elétricos que deixam a Avenida João Paulo II no escuro provocaram um incêndio no final da manhã deste domingo, 03, no Parque Ambiental do Estado, na Avenida João Paulo II. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará se fez presente no local.para evitar a propagação das chamas, onde identificaram a ação dos bandidos.



Imagens de muita fumaça foram disparadas nas redes sociais mostrando a situação.

Até o momento ninguém dos envolvidos foi identificado, mas, além dos Bombeiros, também guarnições do Batalhão de Polícia Ambiental – BPA se encontram no local fazendo os levantamentos.

COMENTÁRIOS

Na área, curiosos se diziam temerosos que o fogo provocasse mais desmates e danos no Parque.

Também diziam que há uma quadrilha na área que furta cabos elétricos e deixa a via completamente na escuridão e que esperam, a parti de agora, que sejam adotadas medidas eficazes capaz de retirar os marginais das ruas.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar