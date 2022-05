Bandidos rendem família e levam cerca de R$ 20 mil em joias em Oriximiná

Na madrugada desta quinta-feira (19), três bandidos invadiram uma casa, renderam os moradores e levaram dinheiro e vários objetos e joias. O assalto aconteceu em Oriximiná, no oeste do Pará, por volta de 1h40, no Bairro Cidade Nova.

De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos quebraram as câmeras de monitoramento da residência, para não serem filmados. Armados, eles renderam o casal e seus quatro filhos, sendo três crianças e um adolescente de 16 anos.

Conforme a PM, a família relatou que os assaltantes ficaram cerca de três horas na casa e agiram com violência, chegando a agredir o adolescente e seu pai. Os bandidos fizeram uma verdadeira limpeza na residência, levando quatro celulares, joias avaliadas em cerca R$20 mil, uma maquita, R$ 800,00 em dinheiro e outros objetos. A casa ficou toda revirada.

Até o momento nenhum dos criminosos foi preso. A Polícia Civil de Oriximiná já está investigando o caso para tentar identificar e prender os assaltantes.

Fonte: Portal Debate com informações do Native News Carajás