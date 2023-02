Bandidos roubam carro, trombam com a PM e um deles termina morto no Jurunas

Dois homens armados com um revólver calibre 38 tomaram de assalto um homem que conduzia um carro branco e empreenderam fuga. O fato foi comunicado a uma guarnição da Polícia Militar que passava às proximidades e seguiu em perseguição à dupla, com a qual emparelhou. Um dos bandidos fugiu e o outro saiu atirando, sendo, portanto, derrubado a bala. Ainda foi levado ao Pronto Socorro Municipal do Guamá, no entanto, já deu entrada sem vida nessa unidade hospitalar.



O fato foi levado ao conhecimento do delegado Carlos Eduardo Cuco Barcellos, da Seccional Urbana da Cremação, que fez o auto de apreensão e resistência.



Segundo a polícia, a ação começou por volta das 19h, tendo sido abordada por uma pessoa a viatura 2012, a qual disse que um automóvel Chevrollet Onix de cor branca, placa RWN2B46 havia sido roubado momentos antes e estava com dois bandidos armados. Os policiais iniciaram a perseguição por várias ruas dos bairros da Cremação e Batista Campos até à Rua dos Timbiras com a Monte Alegre, já no Jurunas, onde o veículo parou ao passar por uma lombada e o motorista perder o controle da direção. O carro subiu a calçada e colidiu com uma motocicleta.



Nesse momento, ainda segundo a polícia, chegou o apoio da viatura 2008. Os bandidos desceram abandonando o carro roubado e seguiram em direções diferentes. Um deles tomou destino ignorado. O outro, ainda não identificado, se evadiu para um beco, onde foi dada a voz de prisão, mas ele apontou o revolver calibre 38 com cinco munições em direção aos policiais e acionou o gatilho. Os policiais reagiram, balearam o bandido e tentaram socorrê-lo.

Na ação foi apreendido o veículo roubado, o revólver, cinco balas, uma carteira porta cédulas com documentos e a quantia de R$ 312,00; dois celulares e duas chaves.



Até o fechamento desta edição, o marginal morto ainda não havia sido identificado no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O bandido que fugiu continua em local incerto e não sabido.



Imagens: Reprodução: Jorge Nascimento/Ronabar