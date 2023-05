Bandidos usam próprios filhos como reféns para evitar prisão

Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Civil do Amazonas prendeu dois suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubos em residências e tráfico de drogas em Manaus (AM). Durante a operação, Augusto de Oliveira de Alencar Júnior, de 30 anos, e Carlos André Azevedo dos Reis, de 40, reagiram atirando em dois policiais, e até mesmo fazendo os próprios filhos de reféns.

Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, apesar da resistência, a polícia foi bem-sucedida na ação, e prendeu os dois criminosos. As autoridades ainda apreenderam cocaína e oxi, armas de fogo, munições, carregadores de pistola e balanças de precisão.

– Nesta terça-feira, montamos a operação, com o apoio de policiais do gabinete do delegado-geral, e fomos recebidos de uma forma extremamente violenta, com diversos tiros que atingiram dois agentes policiais. Após negociações, eles se renderam e foram conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos – completou o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da DERFD.

Os policiais feridos na ocasião receberam atendimento médico e passam bem.

Agora, a Polícia Civil prosseguirá com as investigações para identificar e prender os outros membros da organização. Vasconcelos destaca que vítimas dos criminosos podem buscar a DERFD para contribuir com os inquéritos.

Augusto Júnior e Carlos dos Reis responderão por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, roubo, furto, tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de posse e porte ilegal de arma e munição.

Fonte: Pleno News/Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM