Bando enfrenta PM e 4 morrem durante refrega em Rurópolis

No início da manhã desta quarta-feira (25), por volta de 06h, a Operação Soberano foi deflagrada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar no endereço localizado na Rua Magalhães Barata, Bairro Vila Nova, na cidade de Rurópolis, oeste do Pará.

A operação que visava a cumprir mandados de buscas e apreensões, e prisões, resultou em quatro óbitos. De acordo com informações locais, depois de realizar o cerco e abordagem, ao adentrarem no imóvel, a polícia foi recebida com disparos de armas de fogo e para cessar o ataque, os militares efetuaram disparos na direção dos homens que os atacavam.

Durante ação policial, 4 mortes foram confirmada no interior da residência. Os indivíduos foram identificados como Francisco Oliveira Cruz, conhecido como “Chiquinho” e “Sub-Zero”, que já havia sido preso por tráfico e homicídio e ainda era membro do Comando Vermelho; Jhon Bairo Alfonso e Velasquez Vasquez (venezuelanos); e Egnaldo Lopes Da Silva, vulgo “Biroga”.

Os quatro mortos em decorrência da intervenção policial, eram envolvidos com tráfico de drogas e tinham associação criminosa. No local da Operação Soberano, foram apreendidas duas armas de fogo, tipo revolver, sendo um calibre 32 com 4 munições, e um calibre 38 com 5 munições, 3 delas deflagradas.

Na ação policial, também foram realizados o cumprimento de mais cinco mandados de busca e apreensão, e a prisão de um homem, identificado como Regis Ferreira da Silva, pelos crimes de Associação Criminosa e por Tráfico de Entorpecentes. Uma equipe Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba se deslocou até a cidade de Rurópolis para realizar a remoção dos corpos dos suspeitos.

