Bando invade loja e rouba notebooks e celulares no bairro do Marco, em Belém

Assalto ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (29). Segundo a empresa, 7 notebooks e 10 aparelhos celulares foram roubados.

Três assaltantes armados rendem funcionários e roubam aparelhos eletrônicos em loja no bairro do Marco.

Câmeras de segurança registraram assalto a uma loja do ramo de certificação digital no Bairro do Marco, em Belém, no final da manhã desta quarta-feira (29). Nas imagens é possível ver três homens armados que entram no local, rendem os funcionários e recolhem objetos pessoais e eletrônicos. De acordo com a empresa, foram roubados 7 notebooks e 10 aparelhos celulares.

O vídeo mostra um homem entrando na loja como se fosse cliente, mas em seguida ele aborda a funcionária na recepção com uma arma. A vítima tira os objetos pessoais e entrega ao assaltante. Um segundo homem entra na loja, também armado, e depois um terceiro se junta ao bando.

Cerca de 7 funcionários estavam presentes no momento do assalto e tiveram objetos pessoais roubados pelos três assaltantes.

As imagens mostram o momento em que os assaltantes recolhem os objetos, colocam os eletrônicos em mochilas e conduzem os funcionários para uma outra sala, onde não há câmeras de segurança.