Bando tenta assaltar carro-forte na PA-150

Homens utilizando armas de grande potencial letal tentaram assaltar, na tarde desta quinta-feira, 15, um carro-forte que trafegava pela rodovia PA-150, às proximidades da sede do município de Nova Jacundá, na região sudeste do Pará. Os bandidos provocaram intenso tiroteio com os agentes do veículo de transporte de valores.



A Polícia Militar, que já está no encalço da quadrilha, informou que os bandidos não conseguiram roubar nenhum centavo e que, inclusive, um deles, teria saído ferido. Os assaltantes, que estavam em uma perua Chevrollet Trailblazer blindada, abandonaram o veículo na beira da estrada e se embrenharam nas matas.



Conforme informações procedentes de Jacundá, estão trabalhando no local dos acontecimentos policiais civis e militares, com reforço das autoridades da Superintendência Regional de Polícia do Sudeste do Estado, sediada em Marabá.



Também há informações de que chegou a se formar uma grande fileira de veículos nos dois sentidos da pista, posto que os motoristas estavam com medo de seguir viagem diante de tantos tiros disparados do interior do carro dos bandidos e também dos agentes de segurança do carro-forte.