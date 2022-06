Banhistas sofrem ataque de piranhas em São Geraldo do Araguaia

No início desta temporada de veraneio, em 2022, vários banhistas já foram atacados por piranhas, na Praia da Gaivota, às margens do caudaloso Rio Araguaia, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Estado do Pará. Nas redes sociais, circulam fotos e vídeos de pessoas sangrando depois de serem atacadas pelo peixe carnívoro de água doce.

Nas redes sociais, a internauta Dinalva Silva fez o seguinte comentário: “Todo ano é a mesma coisa. É melhor ficar fora da água mesmo e tomar banho de caneca”. Já Júnior César afirmou que “Elas estão no habitat natural delas”. Fato é que a mordida da piranha causa pavor em quem é adepto de tomar banho em rios de água doce Brasil afora nesta época do ano.

De acordo com o Portal EBC, em 2021, foram registrados 193 ataques de piranhas na Praia da Gaivota, localizada no município de São Geraldo do Araguaia (PA). As piranhas se concentram nas praias em busca de alimentos. O lixo jogado nas águas pelos banhistas também atrai os peixes.

As piranhas são peixes de água doce que vivem em lagos e rios, com ocorrência exclusiva na América do Sul. Do ponto de vista da alimentação na natureza, são animais carnívoros que se alimentam exclusivamente de peixes, crustáceos, moluscos, pedaços de nadadeiras, escamas, além de outras partes do corpo de suas presas, na maioria das vezes indefesas.

De acordo com o professor doutor Esner Magalhães, do curso de Engenharia de Pesca na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), elas possuem natação rápida, na maioria das vezes, a depender da necessidade. Possuem olhos e narinas um pouco avantajadas, o que pode favorecê-la em alguns ambientes quanto a predação e caça de suas presas.

A depender da espécie, elas formam cardumes e mudam a coloração de algumas partes do corpo, de acordo com a idade do peixe. Como se diz em em São Geraldo do Araguaia, o “modo piranha está ativado”.

Fonte: Portal Debate