Banho acessível proporciona alegria às pessoas com deficiência em Mosqueiro

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) levou alegria às pessoas com deficiência (PCDs) pelo segundo sábado na praia do Farol, em Mosqueiro. Os PCDs puderam participar da ação com todo o suporte e estrutura da equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Belém (Sejel). A atividade foi realizada durante a manhã, das 9h às 12h, com duas cadeiras anfíbias especiais para a areia e água.

O Banho Acessível fez parte da programação do Verão da Gente em Mosqueiro e, para isso, a Prefeitura de Belém disponibilizou nos dois dias de atividade, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), um ônibus adaptado para transportar os cinco jovens com deficiência de uma instituição de acolhimento, de Mosqueiro.

Um deles é o jovem Renato Souza Lopes, de 35 anos, que aproveitou as duas visitas à praia do Farol. “Eu acordei no mais tardar sete horas para vir para cá. Nós, portadores de necessidades especiais, não temos como vir na praia sozinhos, portanto, a gente agradece muito a essa equipe que faz isso por nós”, declarou.

Para Thales Ramon, de 27 anos, da coordenação da instituição de acolhimento, o passeio é importante porque nem sempre é possível sair com todos os abrigados. “O Lar em si recebe muitos passeios, mas nem sempre tem a acessibilidade para levar todos eles. Esse é voltado especialmente para eles”, diz.

“Geralmente, eles ficam muito eufóricos. Alguns costumam acordar tarde, mas quando falaram que eles vinham tomar banho, eles levantaram cedo para sair”, comentou Renato.

A acessibilidade emocionou os cadeirantes e os familiares. A autônoma Maria Regina Tavares, de 50 anos, levou o pai Pedro Tavares, de 87 anos, para viver uma experiência inesquecível. “Somos do bairro do Jurunas. Tem dois anos que ele é cadeirante. Ele gosta muito de um banho na praia, de igarapé, e hoje tornou uma viabilidade muito boa. Ele se sentiu muito bem, à vontade e está agora curtindo. Ele adorava nadar e remar”, contou a filha.

Ela disse que “soube dessa programação na praia e quis trazer ele para sentir um pouco, mas usando um transporte seguro. Ele está amando conversar com os rapazes, com as pessoas que estão fazendo essa programação acontecer. Quem puder trazer seus cadeirantes para sentir a emoção de entrar na água, por não conseguir pelas suas próprias pernas, é maravilhoso”, complementou.

Segundo a secretária Carolina Quemel, a ação da Prefeitura de Belém, por meio Sejel, mais uma vez pode oportunizar a satisfação do banho acessível na praia. “Mais um sábado que renovo as energias vendo tantos sorrisos, alegria e felicidades nos rostos de cada um que esteve no banho acessível no Verão da Gente. Para mim é um dos momentos mais emocionantes, gratificantes e marcantes em meu coração vivenciar essa experiência com todos os envolvidos nesse projeto”, afirmou.

Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando a equipe da Sejel já estava desmontando a estrutura e chegou uma participante após ao meio-dia. A equipe da Sejel recolocou toda a estrutura para a senhora, identificada como Raimunda, de 69 anos. O momento tocou a todos os participantes.

“A dona Raimunda é moradora de Marituba e veio passar o verão com a filha em Mosqueiro. A filha tinha que carregar a mãe no colo para entrar na água com muita dificuldade no banho. Este foi um momento mágico tanto para a filha, quanto para a mãe, porque puderam viver essa emoção. Para gente foi uma satisfação ver o sorriso das duas”, afirmou o servidor da Sejel Cristiano Patrick.

Programação – O Verão da Gente continua com atividades de terça a domingo. Neste domingo, dia 24, haverá torneio de vôlei pela manhã e aula de aeróbica e ritmos a partir das 17h. na arena da Sejel, localizada na praia do Farol. Durante a semana as atividades seguem de terça a sexta-feira com treinamento funcional e hidroginástica pelas manhãs na praia ao lado do Hotel Farol. Pela tarde torneios de futebol de areia masculino e feminino, aulas de aeróbica e ritmos, yoga na arena da Sejel.

Texto: Vito Gemaque

Fonte: Agência Brasil/Foto: Vito Gemaque