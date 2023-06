“Banho de Cheiro” leva associados do Caixaparah ao delírio junino

A diretoria da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará – APCEF/PA, por meio do Departamento Social, realizou, no último domingo, 25, o tradicional festejo “Banho de Cheiro”, que movimentou inúmeros associados com uma programação que contou como atrações três bandas musicais que levaram os sócios ao delírio durante suas apresentações. As bandas foram as tradicionais Fruta Quente, Fruto Sensual e Jorginho Gomez& Banda, além da participação especial do DVJ Marco Bittencourt.

Outras atrações que agradaram os associados foram o Pau de Sebo, Pescaria e outras. Os filhos dos associados participaram das brincadeiras comandadas pelo palhaço “Tio Plim” e foram agraciados com diversos brinquedos.

Coube ao presidente do clube Alberto Henrique abrir a programação festiva agradecendo a presença dos associados que prestigiaram o evento comemorativo da quadra junina. Ele falou do grande projeto que será executado pela diretoria em prol do quadro social que receberá novidades em termos de diversões tanto para os adultos como também para as crianças e com isso a diretoria recebeu muitas palmas pelo invesvetimento do projeto que será executado e levará o clube a despontar na Região Norte.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar