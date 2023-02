Banparazão 2023: São Francisco e Cametá vencem; Tuna fica no empate; Castanhal e Águia terminam igual no placar

O Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Banparazão 2023, em sua rodada inicial, apresentou quatro jogos, todos realizados pela manhã deste domingo, 05. O retrospecto da rodada foi de duas vitórias e dois empates.



A Tuna, considerada a terceira força do futebol paraense, visitou o Itupiranga e saiu da Arena Crocodilo com o empate de 1 a 1.

A Lusa esteve na frente do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ na maioria do tempo de jogo, contudo, nos acréscimos, sofreu o gol do empate do Crocodilo. Balotelli fez 1 a 0 para o time comandado pelo técnico Josué Teixeira, aos 43 minutos do primeiro tempo.



O empate do Itupiranga aconteceu aos 50’ da fase final com Caique, que ano passado foi jogador da Águia Guerreira do Souza. No estilo do ex-jogador, Caique saiu comemorando sem camisa e foi expulso.



Na Curuzu, o Tapajós, de Santarém, como mandante, sofreu revés diante do Cametá. O Boto Amazônico saiu derrotado por 1 a 0.



O gol do Mapará foi marcado por Tayson aos 43 minutos do 2º tempo.



O Castanhal, jogando no seu CT, esbarrou no Águia de Marabá. O placar final ficou 1 a 1, resultado bom para os marabaenses.



Railson abriu o placar para o Japiim aos seis minutos. Porém, a alegria castanhalense durou somente dois minutos: Davi empatou aos 8’. No segundo tempo, houve equilíbrio e o empate premiou as duas equipes.



Na cidade de Ipixuna, no estádio ‘Ipixunão’, o São Francisco, de Santarém, saiu bem diante do Caeté pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Juninho, em cobrança de penalidade aos 7 minutos da fase final. O Leão Santareno marcou seus três primeiros pontos no Banparazão.

Imagem: Luiz Carlos/Ascom/TLB