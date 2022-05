Barcarena conquista Troféu Eficiência na regional Baixo Tocantins do Joapa

Os atletas do município de Barcarena tiveram destacado desempenho nos Jogos Abertos do Pará (Joapa), etapa regional Baixo Tocantins, em Moju. A delegação conquistou o primeiro lugar geral do evento esportivo, com 54 pontos, seguido de Abaetetuba, com 44 pontos, e Tucuruí, com 30 pontos.

“Esse troféu significa muito para o nosso município, haja vista que passamos muito tempo sem os jogos, tivemos algumas dificuldades, mas toda a delegação se dedicou. O Troféu Eficiência afirma que estamos no caminho certo”, disse Pedro de Moura, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Barcarena.

A primeira modalidade a ser premiada do dia foi a do basquetebol, que levou os meninos de Barcarena, até o ponto mais alto do pódio. Em segundo lugar ficou a cidade de Cametá e em terceiro, Tailândia. No handebol masculino, os campeões foram da cidade de Tailândia, os vice-campeões foram de Abaetetuba e em terceiro, Moju.

“Quero agradecer a acolhida, nós só tivemos elogios nesta Regional. Agradecer a equipe da Seel que está rodando este estado incansavelmente para que todos os municípios possam participar dos Jogos Abertos. Todas as delegações são vitoriosas e isso é gratificante para o Governo do Estado”, disse Vitor Borges, secretário adjunto da Seel.

As partidas foram bastante disputadas no futebol de areia. No feminino, o índice de participação foi alto, diferente das outras regionais já disputadas. A medalha de ouro foi conquistada por Barcarena. A prata ficou com Abaetetuba e o bronze com o município sede, Moju. Já no masculino, os donos da casa foram campeões, seguido de Barcarena e Igarapé-Miri.

“O prêmio nem é por nós, mas pela juventude que está participando. E o esporte forma pessoas. Agradecer a Deus também por fazer com que vivenciamos este momento”, comenta o jogador de Moju, Luan Durão, conhecido como Chiquinho.

As últimas modalidades a serem premiadas foram no ginásio municipal, com as modalidades de voleibol masculino, sendo Barcarena, Acará e Tailândia, com ouro, prata e bronze, respectivamente. No feminino, foram os municípios de Barcarena, Abaetetuba e Moju, com o primeiro, segundo e terceiro lugar.

No futsal, masculino e feminino, os dois primeiros lugares foram ocupados pelas cidades de Abaetetuba e Tucuruí. Os terceiros lugares foram para as meninas do Acará, e Moju, para o time masculino.

Na cerimônia de premiação ainda esteve presente a prefeita Nilma Lima, o deputado estadual Iran Lima. “Aos municípios, muito obrigada e sucesso. Parabenizar a todos que se dedicaram com suas equipes para estar presentes. Moju só tem de agradecer e está em festa”, afirma Nilma Lima, prefeita.

A regional do Baixo Tocantins contou com a participação de mais de mil atletas, oriundo dos municípios de Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Breu Branco, Cametá, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Moju, Tailândia e Tucuruí. A próxima que está prevista será a do Araguaia, na cidade sede de Xinguara.

A décima primeira edição dos Jogos Abertos do Pará é realizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) em parceria com a Federação Paraense de Desporto Escolar (FPDE) e a Prefeitura Municipal de Moju.

Handebol (feminino)

1° lugar: Tucuruí

2° lugar: Abaetetuba

3° lugar: Barcarena

Handebol (masculino)

1° Lugar: Tailândia

2° Lugar: Abaetetuba

3° Lugar: Moju

Basquetebol (feminino)

1° lugar: Barcarena

2° lugar: Cametá

3° lugar: Abaetetuba

Basquete (masculino)

1° lugar: Barcarena

2° lugar: Cametá

3° lugar: Tailândia

Tênis de mesa (feminino)

1° lugar: Welinna Meireles – Tucuruí

2° lugar: Darelane Oliveira – Igarapé- Miri

3° lugar: Ana Paula dos Reis – Tailândia

3° lugar: Jennifer Vitória – Cametá

Tênis de mesa (masculino)

1° lugar: Ronald Oliveira – Acará

2° lugar: Ronaldo Andrade – Acará

3° lugar: Isaías Júnior – Igarapé-Miri

3° lugar: Raimundo Wilker – Tailândia

Futebol de areia (feminino)

1° lugar: Barcarena

2° lugar: Abaetetuba

3° lugar: Moju

Futebol de areia (masculino)

1° lugar: Moju

2° lugar: Barcarena

3° lugar: Igarapé-Miri

Futsal (feminino)

1° Lugar: Abaetetuba

2° Lugar: Tucuruí

3° Lugar: Acará

Futsal (masculino)

1° Lugar: Abaetetuba

2° Lugar: Tucuruí

3° Lugar: Moju

Voleibol (feminino)

1° Lugar: Barcarena

2° Lugar: Abaetetuba

3° Lugar: Moju



Voleibol (masculino)

1° Lugar: Barcarena

2° Lugar: Acará

3° Lugar: Tailândia

Texto: Bianca Rodrigues/Ascom Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel