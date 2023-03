Barcarena pode ser integrada a Região Metropolitana de Belém em pouco tempo

Se depender dos deputados que integram a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa, o município de Barcarena já integra, de fato e de direito, a Região Metropolitana de Belém. É que, nesta terça-feira, 28, durante a sessão ordinária da Casa de Leis, foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei que inclui o município entre cidades integrantes da chamada Grande Belém. O Projeto de Lei Complementar é de autoria do deputado Lu Ogawa.

Em 1943, Barcarena pertencia a Belém tendo sido desmembrada através do Decreto-Lei, nº. 4.565, e fica localizada a 23 km da capital, pelo Rio Guamá. O projeto altera a Lei Complementar nº. 27/1995. Depois de aprovado, segue para sanção do governador Helder Barbalho.

“A intenção de incluir Barcarena em uma nova regionalização é visualizada em um estudo de delimitação da Região Metropolitana preparado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP”, explicou o parlamentar.

Ele considera que esta inclusão é devida à expressão regional e nacional que a cidade adquiriu, em razão de elevada densidade demográfica e significativas funções urbanas e regionais assumidas, e ainda por ter se constituído como polo industrial com acelerada ampliação e instalação de muitas indústrias com acelerado melhoramento da infraestrutura feito pelo Governo do Estado.

Imagem: Reprodução