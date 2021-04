Barcarena sanciona projeto de lei que autoriza auxílio emergencial a moradores

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, sancionou esta semana o projeto de lei que autoriza o auxílio emergencial de R$ 450 destinado aos moradores mais impactados pela pandemia de Covid-19 no município. O pedido do benefício poderá ser feito a partir da próxima segunda-feira (19), por meio de formulário eletrônico disponível no site do auxílio emergencial de Barcarena.

O projeto ‘Cuida Barcarena’ prevê o repasse de três parcelas no valor de R$ 150 para cerca de 3 mil moradores com renda por pessoa igual ou menor a meio salário mínimo. Além de ter uma renda abaixo de meio salário mínimo, os beneficiários do auxílio municipal deverão:

estar regularmente inscritos no CadÚnico, com base cadastral atualizada até 5 de abril;

não devem possuir o auxílio emergencial do governo federal nem do Bolsa Família;

não devem participar do Programa de Aquisição de Alimentos nem ter qualquer tipo de vínculo formal empregatício.

A partir de 9 de maio, a prefeitura vai divulgar o resultado. Os beneficiários vão poder receber nas agências do Banpará, localizadas em Barcarena-Sede e na Vila dos Cabanos, obedecendo um calendário próprio.

Fonte: Por G1 PA — Belém

Foto: Arquivo/Agência Brasil