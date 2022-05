Barcarena sediará a 10ª edição do Forma Alepa/Elepa Itinerante na região do Tocantins

Barcarena, município da Região Metropolitana de Belém, sediará mais uma edição do Forma Alepa/Elepa Itinerante Região do Baixo Tocantins, no Pará. Será nos dias 26 a 28 de maio. Os municípios atendidos serão Barcarena, Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru, Igarapé-Miri, Moju, Acará, Oeiras do Pará, Cametá, Mocajuba, Tailândia e Baião. Essa será a 10ª edição de um projeto que originou-se na gestão do presidente, deputado Chicão. A proposta é destinada ao servidor público que tem a missão de se dedicar a atividade pública.



Para o chefe do Legislativo Estadual, deputado Chicão, a ação orienta o servidor público a desenvolver melhor o seu trabalho. “Nosso intuito, desde o início do projeto, é fazer com que o servidor público seja capacitado, conduzido de maneira satisfatória com o serviço que a Alepa, por meio da Escola do Legislativo pode oferecer. Vale dizer que o trabalho desempenhado pela Escola da Alepa tem ajudado muitas pessoas a desempenharem seu serviço, seja na administração, no jurídico ou na comunicação. É um serviço concretizado com qualidade”, disse ele.



A Escola do Legislativo tem o compromisso de levar qualificação profissional aos que prestam serviço público à população. O conhecimento produzido e difundido pela Escola do Legislativo busca atender cada vez mais a formação e capacitação dos agentes públicos, visando ligar a teoria à ação prática. Na ocasião, será celebrado um Acordo de Cooperação Técnica, com assinatura entre a Assembleia Legislativa do Pará e a Câmara Municipal, para a implantação e execução do Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo, com o objetivo de estabelecer e regular a implementação das ações de qualificação junto aos municípios.



Os temas abordados serão: Competências, efetividade e controle de constitucionalidade: A importância da procuradoria da mulher nos municípios; Planejamento estratégico na gestão legislativa; Meios de comunicação e a imagem do político; Comunicação, imagem política e combate à fake news; Nova lei geral de proteção de dados; Administração pública contemporânea: desafios a partir da reforma do Estado e Licitação e contratos.



BARCARENA

Até as primeiras três décadas do século XX, a história de Barcarena permaneceu como um distrito de Belém, ficou bastante vinculada aos acontecimentos políticos-administrativos e territoriais da capital do Pará. Em definitivo, o território é elevado à categoria de município com a denominação de Barcarena, pelo decreto estadual n.º 4.505, de 30/12/1943, sendo desmembrado da capital.

Ressalta-se que, com a emancipação política, a sede administrativa da prefeitura se transfere da Vila São Francisco para Barcarena-Sede, que fica às margens do rio Mucuruçá, na curva do furo do Arrozal, que dá acesso à baía do Marajó.

Nas últimas quatro décadas, a população do município se tornou seis vezes maior, impulsionada pelo advento do polo industrial de Barcarena.

Serviço:

Local: Escola Maria Cecília.

Endereço: Rua Lourival Cunha, s/n° Bairro: Comercial Centro – Barcarena.

Hora: 8 horas

Imagem: Guilherme Thorres (AID/Alepa)