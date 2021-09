Barcas de promessas continuam expostas na Praça Santuário

Faltando 15 dias para a realização do Círio de Nazaré 2021, vários preparativos são realizados na Arquidiocese, na Basílica Santuário, no município e o Estado. Na Praça Santuário, dois dos “carros de milagres”, em forma de barcas, estão expostos, um a cada lado, para receber as visitas de fiéis, turistas, romeiros e promesseiros que ali podem depositar promessas por graças alcançadas, como velas e membros do corpo humano em cera, maquetes de casas, carros etc. As promessas depositadas representam graças alcançadas e o imaginário de cada devoto.



As barcas de promessas ficarão expostas de domingo a domingo, até a sexta-feira que antecede ao Círio, no horário de 8 às 20h.

De acordo com guardas da santa que se revezam no local, o movimento de visitantes ainda é pequeno, mas, à medida que for se aproximando o segundo domingo de outubro, data do Círio 2021, a frequência de devotos será bem maior.



Todos os objetos recebidos são levados para uma triagem. Alguns, por sua curiosidade e criatividade, terminam no Museu do Círio. Já os objetos de cera são levados para as fábricas de vela e os recursos arrecadados são investidos nas obras sociais da Paroquia de Nazaré.

Quando o Círio acontece da forma tradicional, com procissão pelas principais ruas do centro de Belém, os carros de milagres acompanham todo o trajeto, em meio ao qual os romeiros e promesseiros fazem suas ofertas em agradecimento por graças alcançadas.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar