Barcelona ainda não desistiu de Neymar, diz jornal

Neymar tem dado cada vez mais indícios de que seu futuro é no Paris Saint-Germain, mas não há ainda renovação assinada. E a opção Barcelona segue em aberto. Ao menos é o que diz o jornal catalão Sport.

Para o diário, o fato de não ter renovado com o PSG é um indício claro de que Neymar ainda aguarda por uma investida do Barcelona. O atacante tentou voltar ao Barça no passado e chegou a trabalhar abertamente para isso, deixando sua imagem abalada entre torcedores e dirigentes parisienses. Desta vez, o discurso do craque tem sido diferente, mas o desejo em retornar a Barcelona seguiria o mesmo.

Para o Barcelona é difícil falar em “operação Neymar” sem antes acertar a permanência de Lionel Messi. No entanto, a nova diretoria espera apenas o resultado de uma auditoria das contas para saber o quanto pode oferecer ao argentino, e Neymar entraria como contratação de peso – provavelmente a única. A ideia é buscar reforços em fim de contrato para abrir a possibilidade de investir em um nome mais forte – Haaland é outro que aparece na mira do clube.

Segundo o Sport, a transferência de Neymar será no próximo mercado, ou não deverá mais acontecer. A contratação seria também uma forma de convencer Messi de que terá um time competitivo para 2021/22.

Texto retirado de ogol.com.br