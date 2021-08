Craque argentino não renova com clube espanhol

Lionel Messi deixará o Barcelona apesar de ambas as partes terem chegado a um acordo, anunciou o clube de futebol nesta quinta-feira (5), citando obstáculos econômicos e estruturais para a renovação do contrato.

“Ambas as partes lamentam profundamente que tenha sido impossível cumprir os desejos do jogador e do clube”, diz o comunicado pelo clube espanhol.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Por Clara-Laeila Laudette – Madri (Espanha)