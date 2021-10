Barcelona e Boca Juniors farão amistoso em dezembro em homenagem a Maradona

Equipes se enfrentarão na Copa Maradona, em Riad, capital da Arábia Saudita. Ídolo argentino, que morreu em novembro de 2020, atuou pelas duas equipes na carreira

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que fará um amistoso com o Boca Juniors no dia 14 de dezembro em homenagem à memória de Diego Armando Maradona. O maior ídolo do futebol do futebol argentino morreu no dia 25 de novembro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

O duelo, chamado de Copa Maradona, será realizado no Estádio Mrsool Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, que tem capacidade para 25 mil espectadores. Será a décima primeira vez que as duas equipes se enfrentam, sendo a última delas em 2018, no Troféu Joan Gamper, com vitória catalão por 3 a 0.

ídolo do Boca Juniors, clube onde teve duas passagens entre 1981 e 1982 e depois entre 1995 e 1997, Maradona também passou pelo Barcelona. O clube catalão foi o primeiro do argentino na Europa, fazendo 75 jogos, com 47 gols marcados, entre 1982 e 1984.

❗ PARTIDA CONFIRMADA!



🆚 @BocaJrsOficial

🗓 14/12

🏟 Estádio Mrsool Park

📍 Riad / Arábia Saudita 🇸🇦

📺 @FCBtv & Barça TV+



🙂 Uma homenagem para Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/myFroeZeCO — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 25, 2021

O Barcelona anunciou que a partida terá transmissão dos canais oficias da equipe na internet.

