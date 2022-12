Barco Amazônia Luz ilumina o Natal, pelos rios de Belém, até 23 de dezembro

Projeto, que tem patrocínio da Equatorial Pará, estará em Icoaraci, nesta quarta-feira, 21, e na Estação das Docas, nos dias 22 e 23.

O barco Amazônia Luz segue navegando pelos rios de Belém. Nesta quarta-feira, 21, ele estará ancorado na Vila Sorriso, em Icoaraci, e nos dias 22 e 23, na escadinha da Estação das Docas. O projeto, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, oferece contação de histórias, oficinas de arte flutuante e música regional natalina. A programação é totalmente gratuita e ocorre das 19h às 22h.

Nesta segunda edição da iniciativa, a produtora Lany Cavaléro destaca o sucesso que a ação tem por onde passa. A interatividade e a ludicidade chamam atenção do público.

“Em sua primeira edição, o projeto atingiu quase 6 mil pessoas, levando em consideração as medidas restritivas da Covid-19 ainda em vigor à época. Para este ano, esperamos um quantitativo maior, podendo chegar a dez mil pessoas no período do evento”, destaca Lany.

Programação

A programação inclui contação de histórias todos os dias, com seis sessões de 30 minutos, que envolvem temas natalinos e amazônicos. Há, ainda, oficinas de confecção de produtos natalinos, entre outras. A decoração temática tem elementos que fazem parte da cultura e do dia a dia do paraense. A trilha sonora do barco é especialmente pensada para ambientar o Natal do Amazônia Luz, por meio de músicas compostas por artistas locais.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o projeto é importante para levar cultura, educação e cidadania ao público.

“Há 10 anos no estado, a Equatorial Pará busca incentivar esses pilares junto às comunidades. Sabemos da importância de ações como essa, e, por isso, apoiamos e acreditamos no papel social do projeto”, finaliza Michelle.

Serviço:

Barco Amazônia Luz

Quando e onde?

21 de dezembro – Vila Sorriso, em Icoaraci

22 e 23 de dezembro – Escadinha da Estação das Docas

Hora: 19h

Programação gratuita

Foto: Divulgação