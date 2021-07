Barco do Projeto Cine Energia ancora em Breves levando cinema itinerante e diversão para a população

Além de exibição de filmes gratuitos, projeto vai oferecer oficinas gratuitas de formação e iniciação aos conteúdos audiovisuais.

O barco da caravana fluvial de cinema do Projeto Cine Energia vai ancorar na cidade de Breves, no Pará, nos dias 22, 23 e 24 de julho, oferecendo diversão e entretenimento por meio do cinema itinerante. O Projeto, que busca democratizar o acesso ao cinema, exibirá gratuitamente filmes na orla da cidade, além de oferecer formação e iniciação aos conteúdos audiovisuais por meio de oficinas.

Com o patrocínio da Equatorial Energia através da Lei SEMEAR, o Projeto leva estrutura de cinema ao ar livre proporcionando 03 dias de sessões de filmes essencialmente nacionais e paraenses, com direito a pipoca para todos os presentes, direcionadas à todas faixas etárias.

“No decorrer das sessões também vamos realizar rodas de bate papo sobre os filmes exibidos e sobre a realidade sociocultural da cidade. A ideia é utilizar o cinema como ferramenta de articulação, de entretenimento e de transmissão de conhecimento, provocando reflexões e enriquecendo o repertório cultural local”, completou o coordenador do Projeto, André Monteiro.

Oficinas gratuitas

A caravana fluvial de cinema também vai proporcionar curso de formação e iniciação aos conteúdos audiovisuais, com as oficinas de “Produção audiovisual com smartphones” e “Gestão de conteúdos audiovisuais nas redes sociais” totalmente gratuitas. O interessado deve entrar em contato com a coordenação do Cine Energia pelo número (91) 99276-5831, e realizar sua inscrição. Os vídeos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas serão exibidos no último dia de programação na cidade.

Barco do Cine Energia

O projeto Cine Energia ja passou por 04 cidades do Pará, com 3 sessões de cinema em cada localidade, sendo que em alguns lugares são comunidades ribeirinhas que jamais tiveram acesso ao cinema.

A rota contempla, além de Breves, as cidades de Concórdia do Pará, Curralinho, Aurora do Pará, Belém (Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro), Portel, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista, e Muaná.

Fonte: Equatorial Pará