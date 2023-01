Barco Hospital Papa Francisco encerra 65ª expedição com mais de 4 mil atendimentos

Moradores do Distrito de Santa Maria do Uruará e da Comunidade de Ipanema, no município de Prainha, no Oeste do Pará, receberam no período de 19 a 25 deste mês a 65ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco, ação organizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.



O objetivo é levar serviços a crianças, adultos e idosos que residem em áreas mais distantes da zona urbana. Durante sete dias foram realizados mais de 4 mil atendimentos médicos e odontológicos, além da realização de exames, cirurgias de baixa e média complexidade e distribuição de 624 kits de medicação. As pessoas também receberam orientações farmacêuticas.



Nesta edição, foram registradas 911 consultas médicas em clínica geral, oftalmologia, ginecologia, pediatria, anestesiologia e cirurgia geral; 115 consultas odontológicas e 302 procedimentos; 1.026 serviços em enfermagem e 1.954 exames, incluindo laboratoriais, mamografias, ultrassonografias, oftalmológicos, raio X e métodos gráficos. Todo o atendimento ocorreu dentro da embarcação, com a participação de médicos e dentistas voluntários de diversas regiões do Brasil.

AÇÕES E ESPERANÇA

“O Barco Papa Francisco contribuiu, mais uma vez, com a estratégia de saúde da região, levando atendimento humanizado e serviços especializados, cirurgias de média complexidade, proporcionando ao ribeirinho maior equidade no serviço de saúde oferecido pela embarcação. É uma satisfação muito grande contribuir e levar esperança e alento ao nosso povo”, disse o coordenador das atividades no Barco, frei Afonso Obici.



Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, o projeto mostra que é possível fazer a diferença na vida das pessoas quando se trata de saúde. “Todos merecem os mesmos cuidados e atendimentos, seja a população da área urbana, seja a da área rural. A ação tem nos mostrado que é possível chegar a esses locais, levando serviços de qualidade”, frisou o secretário.



Imagem: Agência Pará