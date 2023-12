Barco Hospital Papa Francisco já levou saúde para cerca de 60 mil ribeirinhos por todo o Pará

Em atividade no Estado do Pará desde setembro de 2019, o Barco Hospital Papa Francisco já levou serviços de saúde para aproximadamente 60 mil pessoas de comunidades ribeirinhas de todo o território paraense. O serviço é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

A missão do projeto é levar às comunidades que moram locais de difícil acesso terrestre, atendimento qualificado de saúde, através do Sistema Único de Saúde (Sus). O Barco Hospital Papa Francisco possui uma estrutura capaz de realizar até mesmo cirurgias de baixa e média complexidade, o que já incluiu partos em duas ocasiões. Nos mais de quatro anos de serviços, já foram realizadas 85 expedições em municípios situados no Baixo Amazonas, Calha Norte, Xingu e Tapajós.

Além dos procedimentos, a embarcação possui espaço, equipamento e profissionais aptos a realizarem consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e de imagem, dispensação de medicação e internações. Cada expedição conta com a participação de cerca de 30 profissionais, o que inclui voluntários que se oferecem para contribuir com o projeto. Existem ainda as especialidades médicas fixas de todas as expedições, como clínica geral, oftalmologia, pediatria, radiologia, porém, sempre é pensado em adaptar o perfil de atendimento pensando na demanda de cada comunidade que receberá a embarcação.

Contando todos os procedimentos realizados no Barco Hospital, o espaço já realizou mais de 413 mil serviços de saúde, incluindo o período mais agudo da pandemia da covid-19, quando esteve dedicado exclusivamente para o atendimento de pessoas com suspeita da doença e dando apoio na transferência de casos graves da doença. Ao todo, foram 21 mil atendimentos de quadros suspeitos ou confirmados de contaminação pelo coronavírus.

A secretária de Saúde do Pará, Ivete Vaz, saudou os números de atendimentos realizados pelo Barco Hospital. “Quase 60 mil vidas transformadas, justamente em locais onde é difícil o acesso. Nosso objetivo é levar saúde para cada paraense e o Papa Francisco é um símbolo dessa nossa missão. Esperamos ver o número de pessoas e de serviços realizados aumentar cada vez mais. Gostaria de saudar cada um dos profissionais envolvidos no projeto”, declarou.

Para o coordenador do projeto do Barco Hospital Papa Francisco, Frei Afonso Obici, o projeto é um sucesso e fazer parte deste é muito gratificante. “Para nós, é uma alegria poder contribuir com a estratégia de saúde das regiões ribeirinhas. Ao longo destes quatro anos, temos quase 60 mil pessoas atendidas com consultas, cirurgias, exames e outros. Isso faz com que a gente se sinta realizado em contribuir ao levar uma saúde especializada, humanizada e de qualidade para a população que está distante dos centros urbanos. Que o Barco Hospital continue sendo esse sinal de esperança e fé para nossa população”, afirmou.

O Barco Hospital Papa Francisco ainda tem mais uma expedição em 2023, a de número 86 e será realizada no município de Óbidos, no Baixo Amazonas, entre os dias 7 e 14 de dezembro.

Texto: Edilson Teixeira (Ascom Sespa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação