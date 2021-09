Barqueiros recebem treinamento na ilha do Combú para melhorar serviço de atendimento

Nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15) o Departamento Municipal De Turismo em Belém (Belémtur) promove um curso de capacitação para os barqueiros da ilha do Combú. O “selo de qualidade de turismo” será entregue por meio da avaliação nos dias do evento.

A capacitação dos barqueiros é em virtude do Festival De Gastronomia Das Ilhas, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro, promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém (Codem).

O treinamento vai contar com a participação da Capitania Dos Portos e da Superintendência Executiva De Mobilidade Urbana (Semob), que contribuirá com a segurança. Serão 30 barqueiros nos dias de treinamento, na ilha do Combú.

Foto: Marina Moreira