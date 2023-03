Barracas são incendiadas por desconhecido na Praia Grande, em Outeiro

Um homem ainda não identificado, que chegou em uma motocicleta por voltadas 2h30 da madrugada desta sexta-feira, 03, tocou fogo em quatro barracas de vendas de comidas e bebidas na Praia Grande, em Outeiro, na Grande Belém. Os prejuízos chegam aos cerca de 20 mil reais e oito pessoas, ao menos, ficarão sem poder trabalhar nesse fim de semana no local, até que as coisas sejam reorganizadas.

Agentes da Defesa Civil Municipal estiveram no local na manhã desta sexta-feira para fazer levantamento da situação. De acordo com informações no local do incêndio, não se sabe quem teria praticado o crime. No entanto, alguns homens que bebem na área chegaram a ver o criminoso e tentaram segurá-lo, mas ele conseguiu se desvencilhar e fugir em alta velocidade na moto, cujas placas não foram anotadas.

O que se sabe é que o criminoso surgiu do nada, explodiu alguma coisa ali e o fogo começou numa das barracas e as chamas acabaram atingindo outras três, em menores proporções, mas o suficiente para que o estrago tenha sido feito.

A delegacia de polícia do distrito de Outeiro fica a poucos metros do local do incêndio. A autoridade policial já foi comunicada do fato e vai investigar o que aconteceu. Testemunhas serão ouvidas, assim como, os responsáveis pelos imóveis atingidos pelas chamas.

Imagens: Erison Junior/Defesa Civil Municipal